Encuentran puntas hechizas, armas punzocortantes y  celulares en penal San Miguel

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Como parte de la estrategia permanente para fortalecer el orden y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un operativo de revisión en el penal de Puebla.

Durante la inspección en dormitorios, áreas comunes y diversos espacios, los policías custodios localizaron 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 44 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 17 teléfonos celulares, tres máquinas para tatuar, entre otros objetos prohibidos.

La intervención en el centro penitenciario de Puebla se realizó con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y conforme a los protocolos establecidos.