Desbordamiento de barranca en Chalchicomula dejó 30 familias afectadas 

Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil reveló que, por el desbordamiento de una barranca en Chalchicomula de Sesma, 30 familias resultaron afectadas.
Indicó que la lluvia en la zona alta, hizo que el afluente aumentará de nivel provocando el colapso de drenajes e inundaciones en calles y viviendas.
El agua hizo que algunos habitantes de las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo, perdieran sus bienes.
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