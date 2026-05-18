Crece empleo formal durante abril en Puebla capital

– 87.7 por ciento de los nuevos puestos de trabajo reportados por el IMSS fue permanente_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 18 de mayo de 2026.- Durante abril del presente año, se registraron mil 491 nuevos empleos en el municipio de Puebla, en comparación con el mes anterior, de acuerdo con el más reciente reporte de afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es preciso destacar que de estos nuevos empleos, la mayoría, es decir, mil 308, equivalente al 87.7 por ciento, fueron empleos permanentes, mientras que el resto, 183, que significan el 12.3 por ciento del total, corresponden a plazas eventuales.

Mientras que los sectores en los que se produjeron estos nuevos empleos fueron principalmente el comercio, con mil 386 puestos, seguido por Transportes y Comunicaciones, con mil 357 más.

Asimismo, el informe también revela que durante los primeros cuatro meses del año, los puestos de trabajo formales han aumentado en 2 mil 587, por lo que el número de trabajadores en la ciudad pasó de 334 mil 279 al cierre del año 2025, a 336 mil 866, al finalizar abril de 2026.

Al respecto, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que para continuar con esta tendencia de crecimiento de empleo se reforzarán las políticas públicas en el municipio de Puebla, que faciliten la operación y crecimiento de la iniciativa privada, en todos los sectores, con el objetivo de dinamizar la economía local y aumentar las oportunidades laborales para poblanas y poblanos.

Como prueba de estas políticas públicas, el secretario señaló las Ferias de Empleo, los reclutamientos para empresas y sectores que lo solicitan, los servicios de asesoría y atención para la apertura de nuevos negocios por la Oficina de Gestión Empresarial, con facilidades como la exención de pagos, de acuerdo al programa Incentiva Puebla y financiamientos accesibles de Tu Crédito Imparable.