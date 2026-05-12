Reconoce Nacional Monte de Piedad oportunidad para resolver la huelga a partir de la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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“La propuesta de solución presentada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) representa una gran oportunidad para resolver la huelga en un marco de equidad, transparencia y democracia”, señaló Aldo Torres, Vocero de la Institución.

Destacó que la propuesta contempla la realización de un dictamen que sea valorado y votado directamente por las y los trabajadores, por lo que es una oportunidad fundamental para construir acuerdos, privilegiar el diálogo y encontrar una salida que permita recuperar la estabilidad laboral y operativa en beneficio de las y los trabajadores, clientes y de la propia Institución

Asimismo, reconoció “la disposición manifestada por el sindicato huelguista para conocer y analizar el dictamen de la autoridad laboral, lo que permitirá avanzar hacia una pronta solución del conflicto laboral”, subrayó el Vocero.

Nacional Monte de Piedad también expresó su agradecimiento a sus clientes por la paciencia y comprensión mostradas durante esta situación extraordinaria, al tiempo que reiteró que las prendas permanecen seguras y resguardadas.

El Vocero agradeció a la Jueza de Distrito en Materia Laboral, Lic. Graciela Garza Treviño, la iniciativa de convocar a una mesa de negociación en la búsqueda de alternativas de solución al conflicto; sin embargo, recordó que “tanto el sindicato huelguista como Nacional Monte de Piedad han aceptado dar prioridad al análisis del dictamen propuesto por la STPS, el cual abre la posibilidad de avanzar hacia una solución más ágil mediante un mecanismo transparente, legal y democrático, en el que participarán directamente las y los trabajadores”.

Finalmente, refrendó la apertura y buena fe de la Institución, para procurar un equilibrio entre los intereses de las personas trabajadoras, la viabilidad institucional y el impacto social que representa para millones de mexicanas y mexicanos.