Trucks México Series, llega a Puebla para cumplir con la primera mitad de la temporada regular

Staff/RG

Se avecina el 4° round de la temporada 2026 del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, arriba este fin de semana a un lugar en donde la historia se ha escrito de muchas formas: Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

El calendario 2026 llegará a un punto importante para Trucks México Series, mitad de la temporada regular en donde se podría comenzar a formar el camino rumbo al “Chase”, en donde 6 son los pases directos que entregará el campeonato a los mejores de la tabla general, en donde la parte alta nos muestra una verdadera batalla.

Luego de su victoria en Tulum, el piloto de la camioneta #18 de Escudería Telmex, Carlos Novelo, rompió con el triple empate que existía hasta antes de la tercera fecha en el liderato; sin embargo, ese segundo triunfo del año le ha valido para llegar a 136 unidades, mientras la constancia, ha dejado a Roberto Espinosa solo un punto por detrás, 135 pts. a su favor en la #96 del Dynamic Motorsports, mientras Valeria Aranda les sigue con 134 pts. en la #27 del Aranda Racing Team.

Everardo Fonseca (123 pts.), Rafa Maggio (112 pts.) y Jan Philipp Krüll (108 pts.), son quienes cierran esos primeros 6 escalones rumbo al “Chase”, estando muy cerca de ellos el actual líder de los novatos, Sebastián Rodríguez junto a Santiago Cruz, ambos contando con 106 pts.

Para esta cuarta fecha, el campeonato arriba a Puebla, lugar en el que ha tenido una larga historia, a la que se sumó la final del 2025 en la que Gerardo Rodríguez alzó el título, siendo esta la última visita al trazado ubicado en Amozoc.

En esta ocasión, será un circuito de 2,590 metros de longitud el que será ocupado para la competencia pactada a 40 vueltas con 1 solo “stage” en la 18, este domingo en punto de las 11:30 horas, sin olvidarnos de la calificación a celebrarse en la jornada sabatina.

Así, llega Trucks México Series presentado por Mikel’s- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, a su fecha 4 de la temporada 2026, teniendo una importante cita este 17 de mayo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.