Realiza BUAP carrera nocturna de Enfermería

Staff/RG
- Cientos de participantes de la comunidad universitaria recorrieron un total de tres kilómetros en la carrera nocturna conmemorativa al Día Internacional de la Enfermería, en el circuito interno de Ciudad Universitaria.
- Este evento se realizó en el marco del Segundo Congreso Interinstitucional de Enfermería “Intervenciones de Autoasistencia a la salud: Fortaleciendo el cuidado humano”.
- Primeros lugares de las ramas varonil y femenil en las categorías: Público general, Julissa Silva y Jesús Donaldo; Profesionales de la salud, Inés Zarate y Cristian Contreras; Estudiantes, Monserrat Adrian y Gustavo Hernández. Hanna Camila Vazquez ganó en Deporte adaptado.
- La premiación contó con la presencia de Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil y Francisco Javier Báez Hernández, director de la Facultad de Enfermería.
You may also like
-
Reconoce Nacional Monte de Piedad oportunidad para resolver la huelga a partir de la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
-
Vinculan a proceso a camillero por presunta violación en clínica de salud
-
Mujer motociclista falleció en Quecholac
-
Se vigilará entrega de concesiones de transporte público para garantizar transparencia: Armenta
-
Feria del Mezcal y Pulque Atlixco 2026: Del 5 al 7 de junio