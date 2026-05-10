La talentosa y experimentada actriz Alma Rosa Añorve platica de Amparito, su personaje en “Muero por Marilú”

Hoy domingo 10 de mayo se estrena a las 19:30 horas por “las estrellas” la segunda temporada de la exitosa serie de comedia.

Mino D Blanc

La talentosa y reconocida actriz Alma Rosa Añorve platica de su peculiar y simpático personaje Amparito en la exitosa teleserie de comedia que estrena su segunda temporada hoy domingo 10 de mayo a las 19:30 horas por “las estrellas” y que es protagonizada por Mara Escalante, quien también la produce ejecutivamente junto con la experimentada Rosa María Noguerón.

Platicamos con Alma Rosa Añorve gracias a las finas atenciones de la licenciada Fernanda moreno de TelevisaUnivision.

MD’B: ¡Qué buen día el 10 de mayo para estrenar!

ARA: 10 de mayo para que le demos un regalote a las mamás.

MD’B: En esta segunda temporada de “Muero por Marilú” vuelves a dar vida a este personaje tan peculiar y simpático que es Amparito. ¿Qué cosas vamos a ver nuevas en esta temporada?

ARA: La segunda temporada de “Muero por Marilú” está sensacional. Vamos a ver que todo lo que pasa en la funeraria vamos a continuar, pero estos nuevos guiones están escritos mucho más rítmicos yo creo, Amparito habla más, obviamente la riega más. Y bueno, este personaje de Amparito que yo creo que a mucha gente le ha gustado por lo de viejita y empática, va a estar definiendo muchas cosas más locas que hacen que en esta funeraria pasen muchas, muchas cosas más.

MD’B: ¿Te basaste en una o algunas personas que conozcas o que hayas conocido para la creación como actriz de tu personaje Amparito?

ARA: Fíjate que yo hace mucho tiempo hice un personaje muy parecido, una viejita que amaba el sexo y de ahí me agarré, de ahí también Mara me llamó porque me vio haciendo ese personaje y de ahí nos agarramos para hacer a Amparito. Obviamente ese personaje anterior también era viejita, pero esta es más viejita y Amparito se parece a muchas de las viejitas que puedes encontrar en la calle que son chismosas, metiches, que andan en todo y que quisieras que se callarán la boca. A veces dice cosas que no debería de decir y que provoca que en la serie pasen cosas dadas por ella. Hay mucha picardía más y eso yo creo que le va a gustar mucho a la gente.

MD’B: Eres una actriz tradicional que ha hecho melodramas, programas unitarios, series cómicas y todos los géneros televisivos, ¿qué tanto le aprendes a la comedia televisiva que se hace ahora?

ARA: Yo empecé haciendo comedia, la verdad. Siempre he dicho que tengo cara de chiste, entonces eso me ayuda a hacer comedia. Yo me fui al melodrama y otras cosas porque era lo que había y quería yo probarme como actriz en otras cosas, pero casi siempre he hecho comedia porque a mí me gusta mucho porque siento que haciendo comedia le llegas más fácil a la gente, la gente te ve y reconoce. El que puedas hacer que la gente se ría es maravilloso para mí, entonces eso me ayuda mucho a mí como actriz a desempeñar un personaje que no tiene nada que ver conmigo porque tiene 90 años, yo tengo 65 y un mundo de diferencia, pero el poder caracterizarlo y poder darle esa movilidad y ese andar, ese caminar de la viejita pues sí, lo he visto en muchas viejitas de la colonia, de la vida diaria y yo creo que eso es lo que me ha ayudado también a hacer que Amparito sea ese personaje así, chiquita pero al final de cuentas grande porque tiene muchas cosas en la cabeza, es muy picarona.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Amparito?

ARA: He aprendido precisamente eso, la empatía, el saber que puedes dar sin esperar que te den nada, porque ella hace cosas sin que le den nada y sin embargo lo da porque así es su corazonsote. MD’B: ¿Qué le puede enseñar Alma Rosa Añorve a Amparito?

ARA: La forma de hablar, la forma de expresarse. Yo creo que todo tiene que ver con la energía que uno carga para que esa energía tanto de ese lado de Amparito como de este lado sirva para que tú le des esa vida y esa entonación a un personaje que en comedia es más complicado, porque lo que de nosotros lo que le importaba a Mara era que nos creyeran, que me creyeran que yo era una viejita, que no fuera una cosa chistosita, sino que se creyera que era una viejita que acepta hacer locuras. Yo me divierto mucho haciendo a Amparito porque sí, hace muchas locuras y a mí me produce mucha risa.

MD’B: ¿En qué te pareces a Amparito?

ARA: No me parezco en la edad. Sí soy un poco a veces chismosona y me gusta parar el oído, me gusta escuchar mucho, eso creo que también he aprendido de Amparito porque ella siempre anda escuchando y metiéndose en lo que no y yo creo que es algo como que también recíproco porque el personaje a final de cuentas no lo terminas sacando. Es mi cuerpo y mi voz la que hace que esa viejita se vea. Los textos y todo lo que me escriben yo lo agradezco terriblemente porque me ayuda a que vean a esa Amparito picarona, a esa Amparito metichita, a esa Amparito, pero mutuamente nos damos las dos; tanto Alma Rosa le da a Amparito esa energía y mucho más energía que tiene Amparito me la da a mí y eso yo le agradezco al infinito, al universo y al mundo.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Mara Escalante y que le das tú a ella?

ARA: Le he aprendido muchas cosas en el sentido de verla cómo reacciona, cómo está contigo haciendo su personaje y al mismo tiempo te está echando la mano diciendo cómo debes de hacerlo, cómo no lo debes de hacer, no te inclines tanto, inclínate menos; ella te ayuda mucho. Yo trabajé junto con Mara en el Bar Guau hace mucho tiempo y yo nunca pensé que llegara a dirigirme Mara y que yo pudiera hacer algo de lo que ella escribe y a mí me da mucho placer y mucho orgullo saber que una compañera mía tiene esa habilidad, esa fortaleza de hacer tantas cosas maravillosas como ella las hace que tú puedas ser parte de lo que ella hace. Entonces a mí me produce mucho placer, la verdad.

MD’B: ¿Por qué el público televidente que vio la primera temporada y el que no la vio, tiene que ver esta segunda temporada de “Muero por Marilú”?

ARA: Porque si la primera temporada les gustó, yo sé que les gustó, les encantó, la segunda temporada está muy bien hecha, está muy bien dirigida, está muy bien producida, tiene muchas actrices y muchos actores nuevos que entraron a acompañarnos, a apapacharnos, a darnos la mano. Es una serie que es para toda la familia, es una serie en la que no recurrimos a los chistes baratos, sino son chistes bonitos, chistes que los puede ver desde un niño, los ve mi nieta como un adulto y te vas a reír, porque esta comedia está tan bien hecha que tiene chistes que te ríes porque te ríes. Entonces yo sé que está segunda temporada está mucho mejor que la primera; no que la primera no lo sea, pero esta segunda temporada como que se metieron con más ganas y sacaron un producto maravilloso.

MD’B: Aunque apenas empieza la segunda temporada, ¿ya tienen pactada o pensada una tercera temporada a como la rapidez con la que se hace y se vive la televisión actualmente?

ARA: Según yo todavía no, pero yo estoy segurísima que nos vamos con la tercera, porque a la gente le ha gustado. De la primera temporada yo oí muchos buenos comentarios y yo creo que si a la gente le está gustando es porque es un tipo de comedia diferente, entonces al estar tú en un rengloncito diferente a otro tipo de comedias, a la gente le gusta. Yo creo que en esta televisora hay para todos, pero ese tipo de comedia, con este elenco, con ese talento, con este gusto con este equipo de escritores es para darle esa sensación de diferencia a un proyecto tan padre como este.

MD’B: ¿Qué cosa viene en tu vida en lo que falta de este año, que ya estamos casi a la mitad?

ARA: Sí, se está yendo rapidísimo el año (ríe). Se nos viene la mitad, se nos viene el fútbol y se nos viene todo. Pues yo creo que vienen cosas nuevas y yo estoy abierta a que la vida nos de muchas cosas buenas porque lo merecemos, a todo el equipo.