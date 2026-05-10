Recuperan en Xicotepec camioneta robada

Desde Puebla

Camioneta con reporte de robo fue recuperada por la policía de Xicotepec, que hizo el trabajo de la ministerial.

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xicotepec, en coordinación con personal de Marina, recuperó una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Silverado cabina y media, modelo 2000, color gris, que, al verificar ante la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), arrojó reporte de robo vigente.

Fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos en la Casa de Justicia de Huauchinango.