Recuperan en Xicotepec camioneta robada

Desde Puebla
Camioneta con reporte de robo fue recuperada por la policía de Xicotepec, que hizo el trabajo de la ministerial.
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xicotepec, en coordinación con personal de Marina, recuperó una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Silverado cabina y media, modelo 2000, color gris, que, al verificar ante la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), arrojó reporte de robo vigente.
Fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos en la Casa de Justicia de Huauchinango.
You may also like
-
La talentosa y experimentada actriz Alma Rosa Añorve platica de Amparito, su personaje en “Muero por Marilú”
-
En Huauchinango, vecinos golpean a sujeto por agredir a mujer menor de edad
-
En ataque asesinaron a un hombre en Texmelucan
-
Protección Civil entregó apoyo en Chignahuapan tras intensa granizada
-
Severiano de la Rosa inicia festejos del Día de las Madres en Amozoc