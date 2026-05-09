Fuerte accidente sobre la carretera Tlaxco Chignahuapan deja lesionados 

Abelardo Domínguez

Aparatoso accidente vehicular hace unos momentos sobre la carretera Tlaxco–Chignahuapan, a la altura de Aquiles Serdán, movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de apoyo.

De manera preliminar se reportanvarias personas lesionadas y circulación lenta mientras se da atención y abanderamiento.

SOFOCAN INCENDIO DE VEHÍCULO EN HUAUCHINANGO

La tarde de este día, elementos del Cuerpo de Bomberos de Huauchinango atendieron de manera inmediata el reporte de un incendio vehicular registrado sobre el kilómetro 92 de la carretera federal México–Tuxpan, a la altura de “La Virgen” de Catalina.

En el lugar se encontraba un automóvil tipo Volkswagen Golf color morado, que comenzó a incendiarse por causas hasta el momento desconocidas.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue liquidado antes de que las llamas consumieran completamente la unidad o se extendiera a otras áreas.

De acuerdo con el reporte preliminar, los daños se concentraron principalmente en el cofre y la facia del vehículo.