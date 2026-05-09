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Motociclista accidentado en Amozoc

By Roberto Desachy / 9 mayo, 2026

Desde Puebla

Se reporta accidente en motocicleta sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de San Salvador Chachapa, Amozoc.

En este percance quedó un hombre lesionado.

Acudieron paramédicos de Protección Civil de Amozoc.

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