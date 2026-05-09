Motociclista accidentado en Amozoc

Desde Puebla
Se reporta accidente en motocicleta sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de San Salvador Chachapa, Amozoc.
En este percance quedó un hombre lesionado.
Acudieron paramédicos de Protección Civil de Amozoc.
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