Estrena en cines O último azul: la resistencia frente al olvido

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Una odisea en el corazón de la selva sobre la dignidad humana y el derecho a permanecer

Este 7 de mayo las salas de cine en México estrenan “O Último Azul”, la más reciente obra del galardonado director brasileño Gabriel Mascaro. Tras ganar el Gran Premio del Jurado en la 75 Berlinale, esta coproducción mexicana llega a nuestro país como un manifiesto visual y emocional que desafía las convenciones sociales sobre la vejez y la productividad. La cinta se sumerge en la vida de Tereza, interpretada magistralmente por la primera actriz Denise Weinberg, quien a sus 77 años se convierte en el epicentro de una lucha silenciosa pero feroz contra un sistema que excluye de la sociedad a las personas a partir de los 75 años.

La narrativa de Mascaro se aleja de los clichés del cine sobre la tercera edad para proponer un viaje sensorial a través de la Amazonía, donde la geografía misma parece fundirse con los deseos y la perseverancia de la protagonista. Tereza no sólo busca conservar su empleo o su lugar en la sociedad, busca reclamar su autonomía absoluta en un mundo que intenta invisibilizarla. A través de una estética inmersiva con elementos cinematográficos del realismo mágico, la película explora cómo el deseo y la voluntad de vivir pueden ser las herramientas de resistencia más poderosas contra el edadismo y la deshumanización contemporánea.

“O Último Azul” además de ser una película sobre la resistencia, es una experiencia cinematográfica íntima que invita al espectador a cuestionar las estructuras de poder que definen cuándo dejamos de ser útiles. Con una dirección de arte que captura la exuberancia y el misterio del entorno selvático, Gabriel Mascaro logra que el viaje de Tereza sea, al mismo tiempo, una odisea personal y una crítica social necesaria.

De la mano de Pimienta Films, este estreno promete ser uno de los puntos altos de la cartelera nacional, ofreciendo una perspectiva fresca y urgente sobre la dignidad humana en el ocaso de la vida profesional.

SINOPSIS

Tereza, una mujer de 77 años, vive en una ciudad industrializada del Amazonas y recibe un mandato oficial del gobierno para residir en una colonia de viviendas obligatorias donde se supone que los ancianos «disfrutarán» de sus últimos años, permitiendo a la juventud producir sin preocuparse por la generación de los mayores. Antes de su exilio, Tereza se embarca en un viaje a través de los ríos para cumplir un último deseo que podría cambiar su destino para siempre.