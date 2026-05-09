Aumentó 2.56% el INPP total en abril de 2026, a tasa anual

Staff/RG
El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.
En abril de 2026, el INPP total, incluido petróleo, incrementó 0.04 % a tasa mensual y 2.56 % a tasa anual. En el mismo mes de 2025, creció 0.24 % a tasa mensual y 6.87 % a tasa anual.
El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, disminuyó 0.25 % a tasa mensual y ascendió 1.98 % a tasa anual. En el cuarto mes de 2025, subió 0.22 y 6.68 %, respectivamente.
You may also like
-
Investigan agravantes de la muerte del niño Vicente en Mexicali; madre enfrentará proceso
-
Incendio mortal en Tabasco obliga a evacuar recinto
-
Tatiana Clouthier renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior; va por candidatura a gubernatura de Nuevo León
-
México está actuando contra el crimen organizado; aquí hay resultados: Sheinbaum responde a Trump
-
6 de cada 10 mexicanos cree que Rocha Moya sí tuvo vínculos con el narcotráfico