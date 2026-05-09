Aumentó 2.56% el INPP total en abril de 2026, a tasa anual

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El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.

En abril de 2026, el INPP total, incluido petróleo, incrementó 0.04 % a tasa mensual y 2.56 % a tasa anual. En el mismo mes de 2025, creció 0.24 % a tasa mensual y 6.87 % a tasa anual.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, disminuyó 0.25 % a tasa mensual y ascendió 1.98 % a tasa anual. En el cuarto mes de 2025, subió 0.22 y 6.68 %, respectivamente.

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