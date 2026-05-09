La inflación anual fue de 4.45% en abril de 2026

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El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En abril de 2026, el INPC presentó un nivel de 145.831: aumentó 0.20 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.45 por ciento. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.33 % y la anual, de 3.93 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 % a tasa mensual. A su interior, tanto los precios de las mercancías como de los servicios subieron 0.31 por ciento.

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