Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo)

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En el cuarto trimestre de 2025, residían en el país 54.9 millones de mujeres de 15 años y más; de ellas, 71.5 % había tenido al menos una hija o hijo nacido vivo a lo largo de su vida.

Las tasas de participación económica más altas se ubicaron entre las madres de 35 a 39 años (61.8%) y de 40 a 44 años (61.4%).

De las madres ocupadas de 15 años y más, 45.6% dedicó de 35 a 48 horas a la semana a su actividad.

En el marco de la conmemoración del Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre las madres en México 1 y destaca algunas de sus características sociodemográficas. La fuente de información utilizada es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2025.

I. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE MADRES EN MÉXICO

De acuerdo con la ENOE, en el cuarto trimestre de 2025, residían en el país 54.9 millones de mujeres de 15 años y más; 71.5% de ellas había tenido al menos una hija o hijo nacido vivo a lo largo de su vida. Según grupo de edad, 5.2% de las adolescentes de 15 a 19 años había sido madre, y este porcentaje fue creciendo para cada grupo de edad hasta alcanzar 93.7% para el grupo de 60 años y más.

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