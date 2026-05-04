Puebla, estado ocho del país en menores de edad devueltos desde EU

María Huerta
De acuerdo al reporte de la Unidad Política Migratoria de la secretaría de Gobernación federal, en el país en el primer bimestre de 2026se registraron 910 devoluciones de menores de edad desde los Estados Unidos.
48 fueron poblanos, estado ocho a nivel nacional.
De los 48 casos, 39 eran menores de edad de 12 hasta 17 años de edad, de ellos 3 estaban acompañados y 36 no.
Asimismo, 9 menores de hasta 11 años de edad, todos acompañados.
Fue Tamaulipas el primer lugar en menores de edad devueltos con 163, seguido de Chiapas con 95 y Guerrero en tercera posición con 75.
You may also like
-
BUAP y la ciencia te explican por qué tu mascota te ama
-
Presidente de Atoyatempan se niega a destituir a su ahijado como director de la policía
-
Persecución terminó con captura de presunto delincuente en Tehuacán
-
Video: Policías de Coronango se quisieron pasar de vivos y poner multas en la autopista México-Puebla
-
AVISO: Habrá muchos cierres de calles este 5 de mayo