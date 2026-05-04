Presidente de Atoyatempan se niega a destituir a su ahijado como director de la policía

Desde Puebla

El alcalde de Ayotatempan, Elías Noé López Juárez, se niega a destituir a su ahijado, Ángel Ramírez Méndez, como director de la policía municipal, pese a señalamientos ciudadanos por aumento de la inseguridad y presuntos actos de corrupción.

Tras protesta de más de 500 pobladores, se firmó una minuta que exige su remoción inmediata; sin embargo, el edil ha ignorado el acuerdo.

Al director se le acusa de cobros ilegales de hasta 10 mil pesos para liberar detenidos, uso indebido de patrullas, acoso dentro de la corporación y omisión en violencia familiar.

Habitantes advierten que, si no hay destitución, tomarán la presidencia municipal.