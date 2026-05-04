Persecución terminó con captura de presunto delincuente en Tehuacán

Desde Puebla

Asalto a operador de carga terminó con un detenido y el rescate de la víctima la tarde de este lunes en Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el transportista fue interceptado por sujetos armados en la caseta de San Lorenzo, donde lo despojaron de su unidad y lo mantuvieron privado de la libertad dentro del propio camión.

Tras el reporte, elementos de la policía municipal desplegaron un operativo, que derivó en persecución sobre el bulevar Socorro Romero, a la altura del CESSA, donde los delincuentes intentaron escapar.

La huida terminó cuando el conductor del vehículo robado perdió el control y se impactó contra una luminaria. Uno de los presuntos asaltantes fue detenido, mientras, al inspeccionar la unidad, los uniformados lograron rescatar al operador retenido.

Autoridades mantienen un operativo en la zona para dar con el resto de los implicados.