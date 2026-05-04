Policías de Coronango se quisieron pasar de vivos y poner multas en la autopista México-Puebla

Desde Puebla
Municipales de Coronango usurpan funciones sobre la autopista México-Puebla.
Patrulla de Santa María Coronango Puebla intentó multar en la autopista.
Acusan que no tiene injerencia en esta vía y así graban la unidad P-046, que incluso se le cierra al transportista.
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