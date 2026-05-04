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Policías de Coronango se quisieron pasar de vivos y poner multas en la autopista México-Puebla

By Roberto Desachy / 4 mayo, 2026

Desde Puebla

Municipales de Coronango usurpan funciones sobre la autopista México-Puebla.

Patrulla de Santa María Coronango Puebla intentó multar en la autopista.

Acusan que no tiene injerencia en esta vía y así graban la unidad P-046, que incluso se le cierra al transportista.

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