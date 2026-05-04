El sencillo principal del próximo álbum discográfico de la reina del pop.

Por Mino D’Blanc.

Madonna y Sabrina Carpenter fusionaron su talento en “Bring Your Love”, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Cabe mencionar que es el sencillo principal de “Confessions II”, el próximo álbum de la reina del pop, cuyo lanzamiento está programado para el viernes 3 de julio del presente año a través del sello Warner Records. Este material discográfico es la continuación de la icónica contraparte “Confessions on a Dance Floor”. Los seguidores pueden preordenar el álbum más la selección definitiva de ofertas expansivas de vinilos, CDs y casetes en el link https://madonna.lnk.to/Confessions2

La producción de “Bring Your Love” la realizó la propia Madonna junto con Stuart Price y se estrenó en vivo durante la actuación sorpresa que hicieron la propia artista junto con Sabrina Carpenter en Coachella. Cabe mencionar que los fans pueden verlo en el canal oficial de YouTube de Coachella.

Madonna continúa demostrando su inigualable atractivo global. Inmediatamente después de su actuación en Coachella le dio a sus fans un primer adelanto del álbum con el lanzamiento de “I feel so free” que es una canción eufórica para la pista de baile y que desde su lanzamiento instantáneamente encendió un impulso global, posicionándose en el número 1 en iTunes en 34 países, lo que resalta su perdurable atractivo intergeneracional y dominio digital, mientras que simultáneamente se consolidó como el número 1 más añadido en la radio de música dance de Estados Unidos.