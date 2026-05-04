Autobuses continúan cargando combustible con pasajeros a bordo pese a prohibición

EL VALLE

Toluca, Méx.- A más de nueve años de haberse establecido la prohibición, unidades del transporte público en el Estado de México continúan cargando combustible con pasajeros a bordo, incumpliendo una disposición oficial emitida en la Gaceta de Gobierno el 22 de enero de 2016.

Dicha normativa prohíbe explícitamente que autobuses y demás vehículos de transporte público abastezcan combustible en gasolineras o estaciones de carburación cuando transportan usuarios, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Mientras el documento advierte que los concesionarios, operadores y propietarios de estaciones que incurran en esta falta pueden ser sancionados con la revocación de concesiones, cancelación de licencias e incluso la clausura de los establecimientos.

No obstante, en la práctica, esta medida continúa siendo ignorada tanto por choferes como por gasolineras. Usuarios del transporte público denuncian que es frecuente que las unidades se detengan a cargar combustible sin pedir a los pasajeros que desciendan, exponiéndolos a posibles incidentes.

Socorro, usuaria del servicio, relató que, al cuestionar esta práctica, algunos operadores responden de forma indiferente, sugiriendo que quien no esté de acuerdo puede bajar del vehículo. “Es una situación de riesgo que no debería permitirse”, señaló.

Mientras, el marco legal contempla que las autoridades administrativas pueden realizar inspecciones y solicitar grabaciones de cámaras de seguridad a las estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de la norma. Sin embargo, usuarios consideran que hace falta una mayor supervisión y aplicación de sanciones para erradicar esta irregularidad.

Ante eso, ciudadanos exigen a las autoridades de movilidad y protección civil reforzar los operativos de vigilancia y garantizar que tanto transportistas como gasolineras acaten la normativa vigente, priorizando la seguridad de miles de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público en la entidad.