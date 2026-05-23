Maru Campos y Rocha Moya, citados en “calidad de testigos”: Secretaría de Gobernación

Excelsior

La Secretaría de Gobernación aclaró que las autoridades de Chihuahua y de Sinaloa fueron citadas a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigos y se descartó que estas citaciones tengan “interés político”.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, se lee en un breve comunicado.

Este sábado, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la FGR, para comparecer y declarar el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, respecto a la colaboración que mantiene su gobierno con agentes estadunidenses. en un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua.

También este sábado la Fiscalía citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios, señalados por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.

Al respecto, la dependencia encargada de la política interna, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, precisó que, fue informada por la FGR en tiempo y forma.