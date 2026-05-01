Salario mínimo ha aumentado 154% en los últimos años: Gabriel Chedraui  

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó el aumento del 154% en el salario mínimo y la ampliación de las vacaciones del 2018 a la fecha.
Durante la ceremonia cívica por el Día del Trabajo este 1 de mayo.
Indicó que, además, en los últimos años se reguló el teletrabajo y se avanza hacia la jornada laboral de 40 horas.
Para Puebla, resaltó que en el primer bimestre de 2026 la producción manufacturera creció 15.9% y la industria automotriz 25% respecto al mismo período del 2025.
Sumado a que el desarrollo económico llegó a la Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales, pues se generaron encadenamientos productos y mano de obra poblana con la marca 5 de mayo.
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