Ex policía de Los Reyes de Juárez, vinculado por tortura

Daniel y sus cómplices quisieron obligar a una persona a declararse culpable de un delito

Desde Puebla

Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel N., ex policía municipal de Los Reyes de Juárez, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, derivado de hechos registrados en dicho municipio.

De acuerdo con las indagatorias, el 28 de abril de 2022, el hoy imputado participó en la detención de un ciudadano, en conjunto con otros dos elementos policiales, quienes presuntamente lo lesionaron e intimidaron con el propósito de incriminarlo en una investigación penal.

Derivado de estos hechos, el 21 de noviembre de 2025 se ejercitó acción penal en contra del imputado y de otras dos personas involucradas, iniciándose el proceso correspondiente ante la autoridad judicial.

Como parte del seguimiento al caso, el 24 de abril de 2026, agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Daniel N., quien fue puesto a disposición del Juez de Control.

Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2026, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de tortura