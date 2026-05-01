Ayuntamiento de Puebla informa días y horarios de Tesorería del 1 al 5 de mayo

Desde Puebla

Puebla, Pue., 01 de mayo de 2026.- El gobierno de la ciudad, a través de la Tesorería Municipal, informa a la ciudadanía sobre los horarios en los módulos de cobro del 1 al 5 de mayo.

Las y los contribuyentes que requieran realizar algún trámite durante estas fechas en el Panteón Municipal podrán hacerlo en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

En tanto, el lunes 4 de mayo, las instalaciones del CAM Infracciones y Rancho Colorado brindarán servicio de 8:00 a 14:00 horas.

Se recomienda tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) continuará con la recolección de residuos sólidos urbanos de forma normal en toda la ciudad, con rutas y horarios establecidos para garantizar calles y colonias limpias durante estos días.

De igual forma, los servicios municipales como seguridad, servicios públicos y atención a emergencias operarán con normalidad para garantizar el bienestar de poblanas, poblanos y visitantes.