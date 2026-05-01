Aspirantes a la BUAP 2026: Se acerca el examen de admisión

María Huerta

Para los aspirantes a ingresar a los niveles superior y medio superior de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), tras el registro general que concluyó en el mes de abril, se acerca la recta final del proceso de admisión 2026.

Hasta el 4 de mayo, los aspirantes a nivel superior tienen para descarga de comprobante de la validación de documentos.

Y del 25 al 27 de mayo, la impresión del formato de la asignación del EXANI-II-EPIU.

Los aspirantes a nivel medio superior tienen para registrar su solicitud hasta el 3 de mayo y pagar su póliza EXANI-I-BUAP antes del 6 de mayo, la descarga de comprobante de la validación de documentos es el 11 de mayo.