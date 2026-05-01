Video: Miembros de la Unión Nacional de Trabajadores exigen respeto a sus derechos este 1ro de Mayo

María Tenahua
Con vallas de policías estatales en la calle 14 Oriente, a la altura de San Francisco y consignas al gobierno de la Cuarta Transformación, concluyó el desfile del 1 de mayo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Entre los sindicatos que marcharon estuvieron el de la Volkswagen, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Hospital del Niño Poblano, Audi, del Monte de Piedad, entre otros.
Entre las principales exigencias fue que se respeten los derechos laborales, eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo, que el gobierno federal apoye a los trabajadores de Monte de Piedad con siete meses de huelga.
En el rubro de salud, los del Hospital del Niño Poblano exigieron basificaciones y medicamentos para pacientes.
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