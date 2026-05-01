Trabajadores del ayuntamiento tendrán megapuente

María Tenahua

Empleados del ayuntamiento de Puebla tendrán un megapuente del 1 al 5 de mayo, por las festividades de la Batalla de Puebla y el Día del Trabajo.

Solo estarán trabajando áreas como seguridad, servicios públicos y atención a emergencias, que operarán con normalidad.

Asimismo, los trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) no van a detener la recolección de basura.

De igual forma, se rehabilitaron módulos de cobro para las personas que tengan necesidad de hacer un pago; esto es en: Panteón Municipal de 08:00 a 15:00 horas.

En tanto, el lunes 4 de mayo, las instalaciones del Centro de Atención Municipal (CAM) y de Rancho Colorado brindarán servicio de 08:00 a 14:00 horas, para que los ciudadanos puedan pagar sus infracciones.