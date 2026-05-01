Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan la plata en Copa del Mundo de Clavados en Pekín

LA JORNADA

Los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron medalla de plata en la prueba de sincronizados trampolín de tres metros durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, que se disputó en Pekín, China.

Los medallistas olímpicos en París 2024 aseguraron la presea al obtener una puntuación de 420.57, detrás de la dupla china que conforman Zongyuan Wang y Jiuyan Zheng, los cuales dominaron la clasificación al obtener 460.68 puntos. El podio lo conformaron los británicos Anthony Harding y Jack Laugher.

Este resultado confirma a México como una potencia mundial en la disciplina y a Osmar Olvera como uno de los mejores del orbe.