Asesinan a Antonio Franco, regidor de Talpa de Allende

EL VALLE

Jalisco, Méx. – Marco Antonio Franco Palomera, regidor del Ayuntamiento de Talpa de Allende, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la colonia San Rafael, autoridades estatales investigan el crimen, sin que hasta el momento haya detenidos ni un móvil confirmado.

Durante la mañana del 30 de abril, se registró un ataque armado en la colonia San Rafael, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, que dejó sin vida al regidor Marco Antonio Franco Palomera, conocido como “Kito” Franco.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de la policía municipal que realizaban recorridos de vigilancia escucharon detonaciones de arma de fuego y acudieron a la zona, donde localizaron al funcionario tendido sobre la vía pública, específicamente en la calle 5 de Febrero. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, las autoridades informaron que el regidor fue víctima de una agresión directa con arma de fuego, presentando al menos un impacto que le provocó la muerte. La zona fue acordonada para permitir el levantamiento de indicios por parte de peritos.

Marco Antonio Franco Palomera formaba parte del Ayuntamiento para el periodo 2024–2027 y militaba en Movimiento Ciudadano. Además de su cargo como regidor, había participado previamente como candidato a la presidencia municipal.

Además, la Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas ni se ha determinado el móvil del ataque.

A resaltar, este homicidio se suma a otros hechos de violencia contra actores políticos en la entidad, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad para funcionarios públicos a nivel municipal en Jalisco.