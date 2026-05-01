Avanzar hacia un sistema de salud inclusivo: 66% de la comunidad LGBTQ+ identifica áreas de mejora

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· Desde la cosmovisión Muxe hasta las políticas globales: Un Millón de Conversaciones impulsa en la ONU un modelo de colaboración público-privada-social para construir sistemas de salud que no dejen a nadie atrás.

· El programa comenzó operaciones en México en 2024 y, hasta el momento, ha atendido a 926 personas, brindando 3,000 servicios de salud, más de 1,000 pruebas de diagnóstico, 99 vacunas, 697 dosis de desparasitante y 283 medicamentos.

Ciudad de México, 29 de abril de 2026.– En el marco del 59º periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (CPD59), Sanofi participó en el evento “Datos inclusivos para identidades de género culturalmente diversas: lecciones de las Muxes de México”, un espacio de análisis internacional enfocado en la relación entre datos, equidad y acceso a la salud para comunidades históricamente subrepresentadas.

La participación de la compañía se dio a través de su iniciativa global Un Millón de Conversaciones, presentada por la Dra. Paola Martorelli, representante en México del programa y directora de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de Sanofi, como un esfuerzo orientado a identificar y reducir las brechas de confianza que persisten entre los sistemas de salud y las comunidades marginadas. Durante su intervención, Martorelli subrayó que “la ciencia sin equidad es una medicina incompleta” e hizo énfasis en la relevancia de incorporar la experiencia de las personas en la generación de evidencia y políticas de salud.

La iniciativa, planeada para ocho años, en los que se invertirán 50 millones de euros, fue lanzada en el 2023 y comenzó su labor escuchando a más 11,500 personas encuestadas en Brasil, Francia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, encontrando hallazgos contundentes:

· Tres de cada cuatro personas pertenecientes a grupos subrepresentados reportaron experiencias negativas en el sistema de salud que afectaron su nivel de confianza.

· 66 % de las personas que se identifican como LGBTQ+ señalaron que su confianza en el sistema sanitario se vio afectada por experiencias negativas; esta cifra aumenta a 69 % entre personas transgénero y no binarias.

· La desconfianza es aún mayor cuando la identidad de género se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o la pertenencia a minorías étnicas.

Estos desafíos se reflejan de manera particular en México, en comunidades como la Muxe, una identidad de género emblemática de la sociedad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que continúa enfrentando procesos de invisibilización en la atención médica, lo que se traduce en barreras adicionales para el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud.

Martorelli comentó que más allá de estas cifras están los pacientes: “No son solo estadísticas. Son personas que entraron a una clínica y salieron sintiéndose vulneradas… Cuando una persona Muxe entra a una institución de salud, con frecuencia se enfrenta a un sistema que, a pesar del reconocimiento comunitario, la vuelve invisible al no tener una categoría para ella”.

Al respecto, Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), subrayó la relevancia de comprender el contexto cultural de esta identidad para el diseño de políticas públicas inclusivas.

“Las Muxes representan un caso único y emblemático dentro de la diversidad cultural de México. Desde la cosmovisión zapoteca, su identidad ha sido socialmente construida, reconocida y valorada como parte del tejido comunitario, con presencia y prestigio social. Comprender esta realidad es fundamental para el libre desarrollo de la personalidad y la garantía de derechos”, destacó.

Esta perspectiva institucional se vio reforzada por el testimonio de Karla Guzmán Wong, artista visual y mujer Muxe, quien compartió su experiencia de vida marcada por la discriminación desde la infancia. Durante su intervención resaltó la importancia de luchar juntos para que ningún niño sufra la violencia a la cual ella se enfrentó durante toda su infancia y el proceso mediante el cual logró transformar esas vivencias en una herramienta de expresión artística y liderazgo comunitario.

El evento copatrocinado por la Misión Permanente de México ante la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la McGill Youth Advisory Delegation (MYAD), fue organizado por Medical Impact. Durante la conversación, los participantes coincidieron en que avanzar hacia sistemas más equitativos requiere de una colaboración deliberada, sostenida y estructurada entre los sectores público, privado y social, basada en la escucha activa, el reconocimiento de la diversidad y el uso responsable de la evidencia.

Un Millón de Conversaciones inició operaciones en México en 2024 y, hasta el momento, ha atendido a 926 personas a través de dos jornadas realizadas entre 2025 y 2026. Durante este periodo, ha brindado 3,000 servicios de salud, más de 1,000 pruebas de diagnóstico, 99 vacunas, 697 dosis de desparasitante y 283 medicamentos.