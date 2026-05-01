Ceci Arellano y Tonantzin Fernández llevan alegría a miles de niñas y niños con el Festival Tlazopilli

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El evento de cierre en el Parque Soria reunió a familias cholultecas en un ambiente de convivencia y celebración por el Día del Niño

30 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Como parte de las actividades del Festival Tlazopilli, el cual recorrió las 13 juntas auxiliares, este 30 de abril cerró con un gran evento en el Parque Soria, encabezado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández; y la presidenta del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

Desde las 11:00 horas de este jueves, niñas y niños cholultecas disfrutaron de juegos mecánicos, inflables, palomitas, jicaletas, helados, show de payasos, toro mecánico, brincolines, pinta caritas, cine móvil y muchas sorpresas, previo al arribo de las autoridades y a la entrega de juguetes para más de 2 mil 500 niñas y niños, en un evento que reunió a más de 6 mil asistentes.

Al tomar la palabra, Lupita Fernández agradeció a las familias cholultecas que hacen posible este Festival Tlazopilli con su presencia y destacó que el DIF Municipal trabaja en sinergia con el DIF Estatal en beneficio de las familias, no sólo con actividades de esparcimiento, sino también con programas sociales que priorizan el bienestar y el desarrollo.

Por su parte, Tonantzin Fernández agradeció la visita de Ceci Arellano y el respaldo del gobernador del estado, Alejandro Armenta: “Con su apoyo generamos estas acciones de bienestar integral para nuestro municipio; no sólo se trata de realizar obra pública, generar programas sociales o brindar seguridad, también debemos procurar el desarrollo y el esparcimiento de nuestras familias”, afirmó.

Asimismo, agradeció a las y los niños que acudieron desde temprana hora y aseguró que su administración trabaja de manera coordinada con los órdenes estatal y federal, estableciendo estrategias que permitan continuar con la transformación de San Pedro Cholula, a través del fortalecimiento del tejido social y la sana convivencia.

Posteriormente, se realizó la entrega de juguetes a todas las niñas y niños asistentes, quienes, con una sonrisa, agradecieron a quienes lo hicieron posible, con la participación de la iniciativa privada y el Gobierno Municipal. El Festival Tlazopilli concluyó con la rifa de juguetes como bicicletas y triciclos, así como la proyección de una película infantil para todas y todos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de generar espacios de convivencia, alegría y bienestar para la niñez, fortaleciendo el tejido social y promoviendo entornos que contribuyan al desarrollo integral de las familias cholultecas.