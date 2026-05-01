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Inaugura Rectora Lilia Cedillo mural en la Facultad de Medicina

By Redaccion1 / 1 mayo, 2026

Staff/RG

  • La obra de gran formato mide 12.5 metros de largo y 2.7 metros de ancho y fue hecha con técnica de vinílicos y aerosoles.
  • La Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el mural “Geometría de la vida, tejido de saberes”, pintado por alumnos de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).
  • Luis Antonio Medina Escobedo, alumno y creador de la obra, agradeció las facilidades que le proporcionó la universidad para realizar su proyecto; además, destacó la colaboración de sus compañeros de ARPA, Elizabeth Zamora Rivera, Alfredo Márquez Specia, Megan Tais Esnoval Moreno, Abraham Juárez Gutiérrez; y Ana Laura García Gutiérrez, de la Facultad de Arquitectura.
  • Celso Enrique Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina, señaló el esfuerzo conjunto entre facultades. A su vez, la alumna Elizabeth Zamora, explicó que los siete programas educativos que conforman esta unidad académica están presentes en la pintura; y también la figura del lobo, que personifica a la comunidad universitaria.
  • Al evento asistieron, el secretario Administrativo, Juan Antonio Cruz Moctezuma, el coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís, Juan Manuel Rosas Tapia, director de Administración Escolar y Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de ARPA.

Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Dr. Celso Enrique Cortés Romero

Alumno Luis Antonio Medina 

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