Inaugura Rectora Lilia Cedillo mural en la Facultad de Medicina

Staff/RG
- La obra de gran formato mide 12.5 metros de largo y 2.7 metros de ancho y fue hecha con técnica de vinílicos y aerosoles.
- La Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el mural “Geometría de la vida, tejido de saberes”, pintado por alumnos de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).
- Luis Antonio Medina Escobedo, alumno y creador de la obra, agradeció las facilidades que le proporcionó la universidad para realizar su proyecto; además, destacó la colaboración de sus compañeros de ARPA, Elizabeth Zamora Rivera, Alfredo Márquez Specia, Megan Tais Esnoval Moreno, Abraham Juárez Gutiérrez; y Ana Laura García Gutiérrez, de la Facultad de Arquitectura.
- Celso Enrique Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina, señaló el esfuerzo conjunto entre facultades. A su vez, la alumna Elizabeth Zamora, explicó que los siete programas educativos que conforman esta unidad académica están presentes en la pintura; y también la figura del lobo, que personifica a la comunidad universitaria.
- Al evento asistieron, el secretario Administrativo, Juan Antonio Cruz Moctezuma, el coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís, Juan Manuel Rosas Tapia, director de Administración Escolar y Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de ARPA.
Rectora Lilia Cedillo Ramírez
Dr. Celso Enrique Cortés Romero
Alumno Luis Antonio Medina
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