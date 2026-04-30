Balearon transporte público en la carretera federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez
Balean colectivo de la línea Venta Grande – Huauchinango en intento de asalto sobre la carretera federal México – Tuxpan, en el acceso a la colonia La Paz.
El conductor logró acelerar la marcha, evitó el delito, lo que provocó que uno de los delincuentes disparara contra la unidad y de milagro no hay heridos.
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