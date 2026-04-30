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Balearon transporte público en la carretera federal México Tuxpan

By Roberto Desachy / 30 abril, 2026

Abelardo Domínguez

Balean colectivo de la línea Venta Grande – Huauchinango en intento de asalto sobre la carretera federal México – Tuxpan, en el acceso a la colonia La Paz.

El conductor logró acelerar la marcha, evitó el delito, lo que provocó que uno de los delincuentes disparara contra la unidad y de milagro no hay heridos.

 

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