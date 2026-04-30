Se despide una leyenda: Guillermo Ochoa confirma su retiro después del Mundial

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El histórico guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera: poner fin a su etapa como futbolista profesional tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia sacudió al entorno del balompié nacional, pues durante años el arquero se convirtió en sinónimo de experiencia, liderazgo y actuaciones memorables bajo los tres palos.

Así se confirmó la noticia

Hace apenas unos días, el propio cancerbero ofreció una entrevista a TUDN en la que dejó entrever que su ciclo con la Selección Mexicana estaba cerca de concluir, aunque mantenía abierta la posibilidad de continuar en activo a nivel de clubes.

Aquellas palabras generaron especulación entre aficionados y analistas, quienes debatían si el portero aún tenía cuerda para competir en ligas internacionales.

No obstante, este 30 de abril llegó la confirmación definitiva. El reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, adelantó en exclusiva que Paco Memo integrará la lista final de 26 jugadores que representarán al combinado nacional en la próxima justa mundialista y que, una vez concluida su participación, anunciará oficialmente su retiro.

La información cobró aún más fuerza cuando el propio arquero compartió la publicación en sus historias de Instagram, validando así que no habrá una última aventura en clubes y que la máxima justa deportiva del planeta será su despedida definitiva.

Un último baile legendario

De esta manera, el guardián del arco tricolor se prepara para su “último baile” en el escenario más grande del futbol. Guillermo Ochoa pasará a la historia como uno de los tres jugadores convocados a seis Copas del Mundo, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, a diferencia de estas leyendas, el mexicano únicamente disputó tres de las cinco ediciones anteriores en las que estuvo presente.

Para esta última cita, todo apunta a que iniciará como suplente, aunque no se descarta que tenga minutos como reconocimiento a una trayectoria que marcó época en el futbol mexicano.