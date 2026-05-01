Alumnos de Medicina- BUAP ganan bronce en Infomatrix Puebla 2026

María Huerta

Fátima Constanza Ramírez, Ana Carolina Asomoza y Javier Grande Bello, estudiantes de la Facultad de Medicina BUAP, obtuvieron la medalla de bronce en Infomatrix Puebla 2026.

A través de su proyecto “Disbiosis Intestinal y Salud Metabólica: Impacto Sistémico ante el Estímulo por Grasas”, en la categoría de Divulgación Científica, con la asesoría de la doctora Teresita Romero Ogawa, académica de la facultad, que lograron dicho reconocimiento.

Los jóvenes desarrollaron un modelo, para representar la barrera intestinal y explicar qué pasa cuando existe un desbalance en la microbiota intestinal por consumo de grasas.

Al respecto, Teresita Romero, asesora del proyecto, dejó en claro que la labor de los docentes no sólo es dar clases y ya, sino apoyar a los jóvenes.