Más de 440 elementos de la SSP vigilarán desfile del 5 de Mayo

– Las fuerzas estatales coordinarán acciones preventivas con DEFENSA, SEMAR, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con motivo del desfile conmemorativo del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará más de 440 elementos para mayor tranquilidad de las familias asistentes.

Para este operativo, los elementos estatales de la Policía Preventiva, Policía Turística, Policía de Caminos, Comando Canófilo y Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, mantendrá coordinación con los cuerpos de emergencias para dar respuesta a cualquier eventualidad.

Asimismo, las fuerzas estatales mantendrán coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Puebla, a fin de implementar acciones preventivas en la zona del desfile.

Se exhorta a las y los asistentes a atender las indicaciones de las autoridades y a utilizar vías alternas, esto con el objetivo de contribuir al adecuado desarrollo del evento.