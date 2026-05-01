Ayuntamientos de Zautla, Xicotepec, Izúcar, Huauchinango y Huiziltepec deben 46.9 mdp por créditos bancarios

Jorge Barrientos

Cinco ayuntamientos de Puebla mantienen deudas vigentes por un total de 46 millones 967 mil 789 pesos, derivadas de créditos contratados con instituciones bancarias, de acuerdo con información del Registro de Financiamientos y Obligaciones del gobierno estatal.

El reporte detalla que los préstamos fueron solicitados directamente por las administraciones municipales, sin contar con aval ni garantía por parte del estado.

Aunque la mayoría de los municipios que recurrieron a financiamientos ya liquidaron sus compromisos, todavía existen demarcaciones con saldos pendientes por cubrir.

ZAUTLA, el municipio con mayor adeudo

Entre los casos vigentes destaca ZAUTLA, que mantiene una deuda de 18 millones 152 mil 392 pesos. Dicho municipio contrató el crédito a finales de 2025 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Inicialmente, el préstamo fue por 20 millones 776 mil 988 pesos, monto que se ha ido pagando mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

XICOTEPEC arrastra deuda desde 2017

Otro de los municipios con mayor saldo pendiente es XICOTEPEC, que en 2017 solicitó un crédito por 70 millones de pesos ante Banorte.

A nueve años de haber contratado el financiamiento, aún adeuda 14 millones 174 mil 564 pesos.

Otros municipios con pasivos vigentes

En la lista también aparece IZÚCAR DE MATAMOROS, que obtuvo una línea de crédito por 20 millones de pesos con Banorte y todavía tiene pendiente el pago de 6 millones 666 mil 672 pesos.

Por su parte, HUAUCHINANGO contrató un préstamo con Banobras por 31 millones 420 mil 480 pesos, del que aún debe 5 millones 68 mil 80 pesos.

Asimismo, el ayuntamiento de HUIZILTEPEC conserva un saldo por liquidar de 2 millones 906 mil 80 pesos, luego de haber solicitado originalmente 3 millones 353 mil 65 pesos también con Banobras.