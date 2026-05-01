Video: Vecinos de San Andrés Cholula protestan contra “tarifazos” de Lupita Cuautle

María Huerta
Vecinos de San Andrés Cholula colocaron lonas con mensajes de protesta sobre la 2 Norte, donde expresan inconformidades por el aumento al predial del ayuntamiento de Lupita Cuautle y sus permisos a negocios departamentales.
Abundaron que estos últimos, afectan a comerciantes locales, ya que desplazan a pequeños comerciantes del “pueblo”.
Los mensajes están firmados por “Cholultecas Unidos en Resistencia”.
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