Video: Vecinos de San Andrés Cholula protestan contra “tarifazos” de Lupita Cuautle

María Huerta

Vecinos de San Andrés Cholula colocaron lonas con mensajes de protesta sobre la 2 Norte, donde expresan inconformidades por el aumento al predial del ayuntamiento de Lupita Cuautle y sus permisos a negocios departamentales.

Abundaron que estos últimos, afectan a comerciantes locales, ya que desplazan a pequeños comerciantes del “pueblo”.

Los mensajes están firmados por “Cholultecas Unidos en Resistencia”.