Cerrar filas con la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía, pidió Alejandro Armenta

Desde Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado a cerrar filas con México y defender la soberanía nacional.

Afirmó que el país no acepta tutelas ni injerencias extranjeras.

En respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que toda cooperación internacional debe conducirse con estricto apego a la Constitución, las leyes mexicanas y las instituciones del Estado, reiterando que la soberanía reside en el pueblo de México.

Armenta también apeló a la memoria histórica para advertir sobre los riesgos de recurrir al extranjero para resolver asuntos internos, recordando episodios del siglo XIX que atentaron contra la República.

Señaló que defender a la patria implica no repetir esos errores y sostuvo que servidores públicos y actores políticos deben mantener unidad en torno a la Constitución y las instituciones nacionales.

Concluyó que México coopera con el mundo, pero decide con independencia, dignidad y pleno respeto a su soberanía.