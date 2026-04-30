Cerrar filas con la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía, pidió Alejandro Armenta

Desde Puebla
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado a cerrar filas con México y defender la soberanía nacional.
Afirmó que el país no acepta tutelas ni injerencias extranjeras.
En respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que toda cooperación internacional debe conducirse con estricto apego a la Constitución, las leyes mexicanas y las instituciones del Estado, reiterando que la soberanía reside en el pueblo de México.
Armenta también apeló a la memoria histórica para advertir sobre los riesgos de recurrir al extranjero para resolver asuntos internos, recordando episodios del siglo XIX que atentaron contra la República.
Señaló que defender a la patria implica no repetir esos errores y sostuvo que servidores públicos y actores políticos deben mantener unidad en torno a la Constitución y las instituciones nacionales.
Concluyó que México coopera con el mundo, pero decide con independencia, dignidad y pleno respeto a su soberanía.
You may also like
-
En la BUAP, científicas mexicanas piden impulsar este pensamiento en las jóvenes
-
Gobierno federal reconoce apoyo de Alejandro Armenta a la educación y ciencia con la universidad Rosario Castellanos
-
En San Pedro Cholula habrá servicio de limpia en días festivos
-
Construirán un centro comunitario en los llamados “campos del seminario”
-
Sí habrá recolección de basura mañana en Puebla capital