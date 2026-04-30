En el Círculo Infantil BUAP, Lilia Cedillo encabezó festej por el Día del Niño

María Huerta

Como cada año, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la celebración del Día de la Niña y el Niño en el Círculo Infantil.

“Quiero agradecer a todo el personal del Círculo Infantil y especialmente a las educadoras, todo el trabajo, el compromiso y el empeño día a día.

Todos los días ustedes llegan con todo el ánimo, la vocación y por eso tenemos pequeñitos que en futuro van a ser hermosos seres humanos”, resaltó Cedillo Ramírez.

Al respecto, Margarita Trujillo Landa, directora del Círculo Infantil, destacó la importancia de este espacio al formar desde temprana edad a seres humanos íntegros.