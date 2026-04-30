Hasta MXN 5.8 millones en multas: Senado analiza reforma de desconexión digital laboral

Staff/RG

La reforma de desconexión digital avanza en el Senado y podría prohibir llamadas, mensajes y correos fuera de la jornada laboral, salvo casos excepcionales justificados.

El incumplimiento podría generar multas de hasta MXN 5.8 millones, además de riesgos por horas extra, vulneración al descanso y acoso laboral.

La reforma laboral sobre desconexión digital avanza en el Congreso y podría transformar la forma en que las empresas gestionan la comunicación con sus empleados.

La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente en análisis en el Senado de la República, busca reconocer expresamente en la Ley Federal del Trabajo el derecho de las personas trabajadoras a no atender llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier comunicación laboral fuera de su jornada, así como durante días de descanso, vacaciones, permisos y licencias.

De acuerdo con especialistas de Baker McKenzie, el objetivo es proteger el derecho al descanso, fortalecer la salud mental y promover una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente en esquemas de teletrabajo e híbridos donde los límites entre trabajo y vida privada suelen diluirse.

Nuevas obligaciones para las empresas

De aprobarse, los empleadores deberán garantizar este derecho mediante una política interna de desconexión digital aplicable a toda la plantilla laboral, especialmente en esquemas de teletrabajo, trabajo híbrido y horarios flexibles.

También deberán revisar prácticas comunes como mensajes fuera de horario, solicitudes urgentes nocturnas o contacto laboral durante fines de semana y vacaciones.

Desde Baker McKenzie se advierte que las empresas deberán anticiparse y revisar sus procesos internos, ya que el principal riesgo no será únicamente regulatorio, sino también probatorio en litigios laborales.

Contacto fuera de horario, solo en casos excepcionales

La reforma permitirá contacto fuera de la jornada únicamente en casos de fuerza mayor, situaciones que impliquen un perjuicio grave para la empresa o escenarios que requieran una respuesta inmediata e indispensable.

Fuera de estos supuestos, insistir en la disponibilidad permanente del trabajador podría representar una infracción laboral.

Multas y riesgos legales

El incumplimiento podría derivar en multas que van desde MXN 5,856 hasta MXN 5,865,500.

Además, los mensajes y llamadas fuera de horario pueden utilizarse como prueba en reclamaciones por horas extra, vulneración al derecho al descanso o incluso controversias por acoso u hostigamiento laboral.

Un cambio más cultural que legal

Más allá de la regulación, esta reforma obliga a replantear la cultura de “siempre disponible”.

El reto para las empresas no será solo cumplir la ley, sino transformar modelos de liderazgo y productividad que hoy dependen de la disponibilidad permanente.

Si el Senado aprueba la iniciativa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con 90 días para emitir las reglas de implementación.