Presentan Tonantzin Fernández y el DIF Municipal el Festival Tlazopilli 2026

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El DIF Municipal llevará actividades del Día del Niño a juntas auxiliares y la cabecera municipal

En el marco del Día del Niño, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, en coordinación con el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, presentó las actividades del Festival Tlazopilli 2026.

Como parte de esta celebración, se llevará a cabo un festejo masivo el próximo 30 de abril en el Parque Soria. Al respecto, Lupita Fernández destacó que se busca llegar a todas las niñas y niños de los ocho barrios de la cabecera municipal, llevando grandes sorpresas en colaboración con distintos aliados que se han sumado a esta iniciativa.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández informó que este festejo también se extenderá a las 13 juntas auxiliares del municipio, con el objetivo de que ninguna niña ni niño se quede sin disfrutar de las actividades preparadas, entre las que se incluyen shows de payasos, trenecito, helados y entrega de juguetes.

Señaló que estas acciones forman parte de una política pública orientada a atender las causas y fortalecer el tejido social, promoviendo la sana convivencia familiar, así como espacios de esparcimiento y entretenimiento.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar el calendario completo de actividades a través de las redes sociales oficiales, para que ninguna niña ni niño se quede sin vivir la magia, especialmente en el marco del 30 de abril, Día del Niño.