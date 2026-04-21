Balacera en Huauchinango habría dejado una mujer muerta y heridos

Abelardo Domínguez

Balacera dejó mujer muerta y heridos, después hallaron camioneta baleada en la colonia Santa Cruz, Huauchinango.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina localizaron una camioneta con múltiples impactos en la prolongación de Rafael Cravioto, colonia Santa Cruz.

El vehículo habría sido atacado en la colonia El Potro, a un costado de la primaria Venustiano Carranza.

Durante la noche de este [día] y primeras horas de hoy, autoridades municipales y navales aseguraron una camioneta con varios impactos de bala en la prolongación de Rafael Cravioto, en la colonia Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo habría sido agredido a balazos en la colonia El Potro, justo a un costado de la escuela primaria Venustiano Carranza.

Tras el ataque, la unidad habría circulado hasta el punto donde fue finalmente localizada por los elementos de seguridad.

De manera preliminar, se sabe que habría personas lesionadas y una mujer muerta con varios impactos de bala como resultado de este hecho violento, aunque hasta el momento no se ha precisado el número ni estado de salud de las demás víctimas.

Hasta el cierre de esta edición, no existe información oficial de las autoridades sobre posibles detenidos o el móvil del ataque.