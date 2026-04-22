En Toluca, marchan a favor de la legalización de la marihuana

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con la participación de más de 200 jóvenes, este lunes 20 de abril se llevó a cabo en la capital mexiquense la marcha 420, en busca de visibilizar las demandas en torno a la regulación del cannabis.

La movilización que partió desde el Monumento del Águila, sobre Paseo Colón, alrededor del mediodía, y concluyó en el Parque Vicente Guerrero, donde los asistentes cerraron la jornada entre consignas, música y expresiones culturales.

Desde su inicio, el contingente estuvo integrado principalmente por jóvenes y colectivos que portaron pancartas y avanzaron de manera ordenada por distintas vialidades del centro de la ciudad, en un ambiente festivo y sin incidentes relevantes, de acuerdo con lo observado durante el recorrido.

Uno de los puntos centrales de la manifestación ocurrió frente al Palacio de Gobierno, donde los participantes realizaron una parada para reiterar su exigencia de establecer un marco legal claro que permita el autocultivo de cannabis y termine con la criminalización de los usuarios. Las consignas se enfocaron también en la necesidad de abrir el debate público sobre políticas de drogas desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos.

La marcha 420 en Toluca, que se ha consolidado como una expresión anual en torno a la cultura cannábica, incluyó además un componente solidario. El colectivo Gallo Colorado organizó una colecta durante el trayecto con el objetivo de reunir apoyos destinados a niñas y niños de la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle. Los donativos recaudados serán entregados el próximo 26 de abril, como parte de las celebraciones del Día del Niño.

A lo largo de la jornada se observaron también presentaciones musicales, expresiones urbanas y actividades culturales que acompañaron el avance del contingente, contribuyendo a un ambiente de convivencia entre los participantes.

Con el cierre en el Parque Vicente Guerrero, los asistentes comenzaron a dispersarse de manera paulatina, concluyendo una jornada que combinó protesta social, expresión cultural y acciones comunitarias, en el marco del debate vigente sobre la regulación del cannabis en México.