¡Duelo de eliminados! Rayados saca un poco de dignidad y vence al Puebla en el BBVA

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En un partido sin ningún tipo de trascendencia, Rayados venció a Puebla en un partido de equipos eliminados

Monterrey.- En duelo de equipos ya eliminados, Rayados venció 2-1 al Puebla para salir de mala racha en la recta final del torneo Clausura 2026.

Emiliano González adelantó a la Franja al minuto 2, pero La Pandilla le dio vuelta al partido con un penal de Lucas Ocampos y otro tanto de Óliver Torres.

Con el resultado, Monterrey acabó con una racha de ocho partidos oficiales sin ganar en el semestre. No ganaba desde el pasado 4 de marzo, cuando golearon al Querétaro, en la Jornada 9 del certamen.

La Franja se adelantó con un tanto de González, apenas a los 2 minutos de haber arrancado el partido .El extremo Bryan Garnica desbordó por el sector derecho y envió un centro que remató Emiliano para el 1-0. El gol desató un intenso abucheo a los Rayados, que lograron sobreponerse con base a vergüenza deportiva.

Ocampos había avisado con un disparo al travesaño, perdiéndose el empate a los 27 minutos.

ASÍ FUE LA REMONTADA RAYADA

Pero sobre los 41’, anotó por la vía penal después de que el jugador del Puebla, Esteban Lozano, cometió una mano infantil dentro del área que el árbitro Luis Enrique Santander no dudó en marcar como pena máxima.

Después, antes de la conclusión del primer tiempo, Rayados encontró el segundo gol tras una buena jugada colectiva.

Torres abrió hacia la derecha para Luca Orellano, quien filtró un pase a la banda para Ricardo Chávez, quien a su vez mandó un pase en diagonal para que Óliver cerrara la pinza y pusiera el 2-1.

En el segundo tiempo, Puebla se quedó cerca de empatar en dos ocasiones, con un mano a mano que falló Esteban Lozano y mandó desviada su definición ante Mele.

Posteriormente, el arquero uruguayo salvó al Monterrey del empate con un buen lance, atajando un balón que iba a la escuadra, en un disparo de Emiliano Gómez.

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Mientras que a Rayados le fue invalidado un gol a Jesús “Tecatito” Corona por posición adelantada. Monterrey llegó a 18 puntos con la victoria, mientras que Puebla se quedó en 13. La Pandilla visitará al Santos en la última jornada, mientras que La Franja recibirá el Querétaro.