Activan prevención contra casos de violencia tras amenaza en el Cenhch

Erika Méndez
La svecretaría de Educación Pública (SEP) activó el Protocolo de Prevención, Detección y Actuación de casos de Violencia Escolar.
En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), tras amenaza de supuesto tiroteo.
La dependencia estatal destacó que el personal docente continuará el acompañamiento académico y garantizó la vigilancia continua para actividades escolares.
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