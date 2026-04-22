Partidos hoy miércoles 22 de abril 2026 en vivi: Dónde ver Liga MX y al Barcelona en México

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Agenda completa de futbol internacional y Liga MX para este miércoles 22 de abril de 2026, con horarios y canales disponibles en México.

La Liga MX ofrece una cartelera intensa este miércoles en su Jornada 16. A las 19:00 horas se disputan tres encuentros simultáneos:

Atlas vs Tigres UANL, transmisión por TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube y Canal 5.

Atlético San Luis vs Santos Laguna, disponible en ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Mazatlán FC vs Toluca, con cobertura en Azteca Deportes Network y Azteca 7.

Más tarde, a las 21:05 horas, Necaxa recibe a Chivas, partido que podrá seguirse en Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, YouTube de Claro Sports, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5 y Azteca 7. Un minuto después, a las 21:06, Tijuana enfrenta a Pachuca.

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: Liga Expansión MX, cuartos de final

En la Liga Expansión MX, los cuartos de final arrancan con dos partidos de ida:

Mineros Zacatecas vs Atlético Morelia, a las 19:00 horas por ESPN 4 y Disney+ Premium.

TM Futbol Club vs Club Atlético La Paz, a las 21:00 horas en Disney+ Premium o ESPN 3.

Estos son los horarios y sedes para los Cuartos de Final del torneo.

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: LaLiga

La jornada española inicia a las 11:00 con Elche vs Atlético de Madrid (Obed Vargas) en SKY Sports. Posteriormente, a las 12:00, Real Sociedad se mide ante Getafe. El plato fuerte llega a las 13:30 con el duelo entre Barcelona y Celta, también por SKY Sports.

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: Copas en Francia, Alemania e Italia

La Ligue 1 presenta a las 11:00 el choque entre PSG y Nantes. En la Copa de Alemania, se juegan las semifinales entre Bayer

Leverkusen y FC Bayern a las 12:45, por Disney+ Premium o ESPN 2.La Copa de Francia ofrece el duelo Strasbourg Alsace vs Nice a las 13:00 en TVC Deportes.

En la Coppa Italia, también semifinales: Atalanta se mide a la Lazio a las 13:00.

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: Otras ligas europeas

Club Brugge vs Mechelen

Saint-Gilloise vs Gent

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: Copa Argentina

La jornada sudamericana incluye dos partidos:

Acassuso vs Gimnasia LP, a las 16:00 por TyC Sports Internacional.

Deportivo Morón vs Midland, a las 18:15, también en TyC Sports Internacional.

Partidos HOY miércoles 22 de abril 2026 EN VIVO: MLS

La MLS arranca a las 17:30 con cinco partidos simultáneos:

New York RB vs DC United

Columbus Crew vs LA Galaxy

Toronto FC vs Philadelphia Union

New York City vs FC Cincinnati

Orlando City vs Charlotte FC

A las 17:45, Atlanta United recibe a New England Revolution. Más tarde, a las 18:30, se juegan FC Dallas vs Minnesota United y Houston Dynamo vs San Diego FC.

La jornada cierra con tres partidos nocturnos: Real Salt Lake vs Inter Miami CF (19:30), San Jose Earthquakes vs Austin FC (20:30) y Los Ángeles FC vs Colorado Rapids (20:30), todos en Apple TV.