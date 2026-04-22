Liga MX: América venció a León y acaricia el boleto a la Liguilla

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Las Águilas sellaron su triunfo con un gol de penal en el segundo tiempo para acercarse a la ‘Fiesta Grande’

América volvió a salir sin un delantero natural y la apuesta volvió a dar resultado al conseguir la victoria 2-3 en León y con ello mejorar su panorama a la Liguilla de cara a la última jornada del Clausura 2026.

Fueron dos caras las que mostró América ante León, los primeros 15 minutos siendo protagonista y efectivo en el ataque consiguiendo dos anotaciones; todo lo contrario a lo que fueron los 10 minutos finales del primer tiempo donde fueron empatados.

Con el marcador igualado para el inicio del segundo tiempo ambos equipos lograron contenerse y el juego vivió sus mejores momentos en cuanto a intensidad, pero llegó una mano polémica dentro del área de León que condenó el partido.

Se sabía que era un juego de los llamados de seis puntos por su cercanía en la tabla y porque al restar una jornada el perdedor prácticamente quedaría sobre la lona y a la espera de otros resultados para acceder a la ‘Fiesta Grande’.

Estas son las historias que dejó el triunfo de América sobre León:

Pagó su partido de suspensión

El regreso de Henry Martín estaba programado para la visita en León y delantero realizó el viaje, sin embargo, estando ya en el hotel de concentración en el Bajío se enteró que la Comisión Disciplinaria lo suspendió un partido por su participación en la bronca del sábado pasado ante Toluca, y será hasta el próximo sábado cuando tenga actividad otra vez.

Los empataron en 10 minutos

Parecía que América se iría al descanso con ventaja de dos goles, sin embargo, del 35′ al 45′ León pisó el acelerador y encerró a las Águilas en su área arrebatándoles el triunfo parcial con anotaciones de Diber Cambindo y Fernando Beltrán.

Otro lesionado

América sigue sufriendo con temas médicos en su plantilla, en esta ocasión fue Jonathan Dos Santos quien tuvo que abandonar el partido antes del final debido a una molestia en su pierna izquierda; el mediocampista sintió un dolor y se dejó caer al pasto para pedir su cambio.

Héroe o villano

Héroe: Alejandro Zendejas. El atacante de América le dio los ansiados tres puntos a su equipo desde el manchón penal; cuando el partido estaba en el aire se señaló un penal en favor de las Águilas y el 10 azulcrema lo ejecutó con convicción para sellar el triunfo que los tiene con muchas posibilidades de Liguilla.

Momento que cambió el partido

Una mano polémica dentro del área que marcó Arturo Ramos a solicitud de la cabina del VAR modificó el ritmo del partido que se jugaba a mucha intensidad en ambas áreas, no obstante, la marcación arbitral provocó que América se encerrar en su área y con ello descendiera el nivel de juego.

Once titular León

Óscar García, Valentín Gauthier, Jaine Barreiro, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Fernando Beltrán, Salvador Reyes, Javier Vallejo, Ismael Díaz y Diber Cambindo.

¿Qué sigue para América?

América tiene en sus manos su clasificación, ganándole a Atlas el próximo sábado en el Estadio Banorte las Águilas avanzarán a la siguiente ronda, sin embargo; un tropiezo podría dejarlos eliminados.