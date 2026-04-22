Programas del Bienestar representan 26 mil mdp en Puebla: Abdala

Erika Méndez
Los programas del Bienestar en Puebla representan una derrama económica de 26 mil millones de pesos, reveló Rodrigo Abdala, delegado en el estado.
En conferencia de prensa, dijo que dichos recursos se enfocan principalmente en las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
Aseguró que cada peso llega de manera directa a las personas y buscan que cada vez los trámites sean más sencillos.
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