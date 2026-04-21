Reinstalan al quinto trabajador despedido injustificadamente en Mondelez Puebla

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Este reingreso es un logro para el movimiento UGM en Mondelez Puebla y se da en un momento clave, luego de que este miércoles 22 de abril los trabajadores, elegirán libremente el sindicato que quieren que los represente.

El trabajador de Mondelez Puebla, Aurelio Bernabé Vázquez, logró firmar su convenio de reinstalación este 17 de abril para que pueda volver a sus labores en la empresa. Tras una batalla legal se sustentó que fue despedido injustificadamente por iniciar un movimiento sindical dentro de la planta.

Gracias al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado México-Estados Unidos – Canadá (T-MEC), el trabajador logró que se le reingresará a la empresa tras un año de litigio en tribunales mexicanos y a la par de un proceso activo del mecanismo laboral de respuesta rápida del TMEC.

Cabe destacar que, con la firma de este convenio de reincorporación ya son 5 los trabajadores de Mondelez Puebla que fueron reinstalados gracias al apoyo de la Unión General de México (UGM), que es el sindicato que disputará la titularidad el contrato colectivo en Mondelez Puebla el próximo miércoles 22 de abril y del equipo de agregados laborales encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en México bajo el marco del apartado laboral de nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Aurelio Bernabé Vázquez fue indemnizado por prestaciones y salarios caídos que la empresa adeudaba desde el momento de su despido injustificado. Asimismo, se le respetará su antigüedad de más de 15 años de servicio en la empresa, será reinstalado en su mismo puesto de trabajo y con su mismo nivel salarial y condiciones laborales.

El convenio fue ratificado ante el primer tribunal federal de asuntos individuales en el Estado de Puebla. En pocos días volverá a la empresa con la protección del mecanismo laboral de respuesta rápida del TMEC. Mecanismo que tienen a su disposición los trabajadores poblanos para casos extraordinarios de violaciones a sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

Este reingreso es un logro para el movimiento UGM dentro de la planta de Mondelez en Puebla y se da en un momento clave ya que en pocos días los trabajadores de este centro de trabajo votarán por qué sindicato quieren que los represente. Teniendo por primera vez la oportunidad de elegir libremente el sindicato que quieren que los represente.